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США. МЛС

Месси снова ответил на вопрос о ЧМ-2026

01 Ноября 2024 • 05:35 Комментировать
Парагвай
...
Аргентина
15.11 02:30

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси вновь получил вопрос о следующем чемпионате мира.

Во время проведение мундиаля 2026 года восьмикратный обладатель «Золотого мяча» отметит 39-летие. Турнир, напомним, пройдёт в США, Канаде и Мексике.

«Чемпионат мира – 2026? Я не знаю. Мне много раз задавали этот вопрос, особенно в Аргентине, но я надеюсь успешно завершить нынешний год. Надеюсь, в новом году я смогу хорошо провести предсезонную подготовку, что не получилось сделать в прошлый раз. Посмотрим, как пойдут дела затем», – заявил Месси в беседе с известным журналистом Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ЧМ-2026 Интер Майами ещё теги

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