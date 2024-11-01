Месси снова ответил на вопрос о ЧМ-2026

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси вновь получил вопрос о следующем чемпионате мира.

Во время проведение мундиаля 2026 года восьмикратный обладатель «Золотого мяча» отметит 39-летие. Турнир, напомним, пройдёт в США, Канаде и Мексике.

«Чемпионат мира – 2026? Я не знаю. Мне много раз задавали этот вопрос, особенно в Аргентине, но я надеюсь успешно завершить нынешний год. Надеюсь, в новом году я смогу хорошо провести предсезонную подготовку, что не получилось сделать в прошлый раз. Посмотрим, как пойдут дела затем», – заявил Месси в беседе с известным журналистом Фабрицио Романо.