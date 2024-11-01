Месси рассказал, планирует ли стать тренером

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился планами на будущее.

Контракт 37-летнего аргентинца с «цаплями» рассчитан до конца 2025 года. Пока неясно, продлит ли звёздный форвард договор со своим нынешним клубом. При этом футболист признался, что не собирается работать тренером, когда повесит бутсы на гвоздь.

«Я не знаю, чем хотел бы заниматься после завершения карьеры. Я не хочу быть тренером, но пока не всё ясно. Я из тех, кто любит жить сегодняшним днём, поэтому сейчас я думаю только об играх, тренировках и получении удовольствия на поле», – поведал Месси в интервью журналисту Фабрицио Романо.