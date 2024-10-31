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США. МЛС

Молодой игрок «Интер Майами» рассказал о советах Месси

31 Октября 2024 • 05:34 Комментировать
Атланта Юнайтед
...
Интер Майами
03.11 02:00

Полузащитник «Интер Майами» Бенджамин Кремаски поведал о том, как ему помогает Лионель Месси.

19-летний американец аргентинского происхождения – самый молодой футболист в основной обойме команды. 

«Мы с Месси обсуждаем, что, по его мнению, я должен делать во время матчей, что могу улучшить, чему научиться. Он просит, чтобы я лучше выбирал позицию, ждал мяча, не находился в постоянном движении, но пытался создавать пространство для «десятки». Я стараюсь впитывать всё, что он мне говорит. Я должен учиться у него, ведь он самый лучший», – цитирует Inter Miami News Hub Кремаски, ставшего автором четырёх голов в 27 поединках нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Бенджамин Кремаски ещё теги

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