Молодой игрок «Интер Майами» рассказал о советах Месси

Полузащитник «Интер Майами» Бенджамин Кремаски поведал о том, как ему помогает Лионель Месси.

19-летний американец аргентинского происхождения – самый молодой футболист в основной обойме команды.

«Мы с Месси обсуждаем, что, по его мнению, я должен делать во время матчей, что могу улучшить, чему научиться. Он просит, чтобы я лучше выбирал позицию, ждал мяча, не находился в постоянном движении, но пытался создавать пространство для «десятки». Я стараюсь впитывать всё, что он мне говорит. Я должен учиться у него, ведь он самый лучший», – цитирует Inter Miami News Hub Кремаски, ставшего автором четырёх голов в 27 поединках нынешней кампании.