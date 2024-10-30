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США. МЛС

​Неймар уже купил себе дом во Флориде за 26 миллионов долларов

30 Октября 2024 • 23:01 Комментировать

Как мы уже сообщали, бразильский нападающий Неймар решил попробовать воссоединиться со своими друзьями Лионелем Месси и Луисом Суаресом - есть вероятность, что он переберётся в «Интер Майами».

И вероятность эта весьма велика - как уточняет derbyderbyderby.it, Неймар уже приобрёл себе роскошный земельный участок с виллой во Флориде, заплатив за это 26 миллионов долларов США. Его новые владения располагаются по соседству с ранчо Майки Арисона, владельца баскетбольного клуба НБА «Майами Хит».

Напомним, что сейчас Неймара связывает с его клубом из Саудовской Аравии двухлетний контракт, который истекает летом следующего года.

Но, скорее всего, «Аль-Хиляль» попробует продать его зимой, чтобы хотя бы что-то отбить на этом провальном приобретении, с учётом того, что бразилец практически не играл.


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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Интер Майами
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