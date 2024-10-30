Неймар, Месси и Суарес могут снова сыграть вместе

Бразильский форвард Неймар, известный по игре за «Барселону» и «ПСЖ», может переехать из Саудовской Аравии в США. Новым местом работы звездного нападающего может стать «Интер Майами».

Как информирует Todofichajes, футболист запланировал покупку дома в Майами за 26 миллионов евро. Вполне вероятно, что уже в ближайшем будущей Неймар пополнит ряды местного футбольного клуба.

Бразилец может воссоединиться в «Интере» с бывшими одноклубниками по каталонской «Барселоне». Цвета команды защищают Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Хорди Альба.

Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до конца июня 2025 года. Его рыночный ценник – 30 миллионов евро.