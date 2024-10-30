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США. МЛС

Неймар, Месси и Суарес могут снова сыграть вместе

30 Октября 2024 • 13:31 Комментировать

Бразильский форвард Неймар, известный по игре за «Барселону» и «ПСЖ», может переехать из Саудовской Аравии в США. Новым местом работы звездного нападающего может стать «Интер Майами».

Как информирует Todofichajes, футболист запланировал покупку дома в Майами за 26 миллионов евро. Вполне вероятно, что уже в ближайшем будущей Неймар пополнит ряды местного футбольного клуба.

Бразилец может воссоединиться в «Интере» с бывшими одноклубниками по каталонской «Барселоне». Цвета команды защищают Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Хорди Альба.

Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до конца июня 2025 года. Его рыночный ценник – 30 миллионов евро.

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Лионель Месси Луис Суарес Неймар Интер Майами трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
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