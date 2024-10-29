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Президент «Сьона»: «Антон Миранчук технически сильнее Алексея Миранчука»

29 Октября 2024 • 15:28 Комментировать

Президент «Сьона» Кристиан Константин оценил уровень полузащитника команды Антона Миранчука. По мнению функционера, Антон в чём-то превосходит своего брата-близнеца – Алексея Миранчука из «Атланта Юнайтед».

- Время от времени в жизни выпадает удача пересечься с кем-то невероятным. Вот и нам выпал такой шанс.

- То есть вы считаете, что Антон талантливее, чем Алексей?

- Мне кажется, что технически Антон посильнее брата. Он более творческий, такой художник. Антон заслуживает карьеру не хуже, чем получалась у его брата. Антон обладает выдающимися лидерскими данными, прекрасным видением и пониманием игры, прекрасным пасом», - сказал Константин в программе Nobel на YouTube.

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Сьон Алексей Миранчук Антон Миранчук Кристиан Константин ещё теги
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