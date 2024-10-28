Дрогба: «Нам будет не хватать Роналду и Месси»

Экс-форвард лондонского «Челси» Дидье Дрогба высказался о непопадании аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в номинацию на «Золотой мяч» в 2024 году.

«Нам будет не хватать этих легендарных игроков. Но, думаю, многие футболисты рады, что с их уходом у них появились шансы на получение «Золотого мяча», - передает слова ивуарийца Telefoot.

Напомним, что Криштиану пять раз выигрывал «Золотой мяч», а Месси становился обладателем престижной награды восемь раз.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня, 28 октября, в Париже. Среди главных претендентов на награду называются полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес и нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.