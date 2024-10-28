В «Атланта Юнайтед» высказались об Алексее Миранчуке и сборной России

В «Атланта Юнайтед» заявили, что полузащитник клуба Алексей Миранчук будет сам решать, ехать ли в сборную России или нет.

«Клуб никогда не вмешивается в международные вызовы. Все всегда остается на усмотрение футболиста. Сейчас у нас запланированы игры с «Майами» 2 и 9 ноября. Если победим, то сыграем и после 10 ноября», - высказались в пресс-службе «Атланта Юнайтед» для «Матч ТВ» по поводу ноябрьского перерыва на международные матчи.

Напомним, что Миранчук перешёл в клуб МЛС из Атланты прошедшим летом. Сходу он стал одним из ключевых игроков своей новой команды, уже оформив за неё несколько голевых действий. А ещё «Атланта Юнайтед» вышел в плей-офф МЛС.