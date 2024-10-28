Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

В «Атланта Юнайтед» высказались об Алексее Миранчуке и сборной России

28 Октября 2024 • 18:55 Комментировать (1)

В «Атланта Юнайтед» заявили, что полузащитник клуба Алексей Миранчук будет сам решать, ехать ли в сборную России или нет.

«Клуб никогда не вмешивается в международные вызовы. Все всегда остается на усмотрение футболиста. Сейчас у нас запланированы игры с «Майами» 2 и 9 ноября. Если победим, то сыграем и после 10 ноября», - высказались в пресс-службе «Атланта Юнайтед» для «Матч ТВ» по поводу ноябрьского перерыва на международные матчи.

Напомним, что Миранчук перешёл в клуб МЛС из Атланты прошедшим летом. Сходу он стал одним из ключевых игроков своей новой команды, уже оформив за неё несколько голевых действий. А ещё «Атланта Юнайтед» вышел в плей-офф МЛС.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
evgeshka78@mail.ru
28 Октября 2024 в 19:14
Удачи Алексею Миранчук! Без травм и по-больше голов!
Ответить
Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» «Реал» сделал заявление по ситуации с Ямалем после 0:4 в «эль класико» Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Холанн перейдёт в «Реал», Мбаппе признали ошибкой, а Гвардиола определился с будущим – в главных слухах недели Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Ничья в пользу «Краснодара»: «Зенит» и «Локомотив» обменялись голами в очень нервном матче «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса»
Спортивные новости
Тактаров объяснил, почему Холлоуэй проиграл Топурии Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.10.24 в 01:45
Цинциннати Цинциннати
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
1.77 3.85 3.95
Видео
29.10.24 в 03:50
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
1.82 3.50 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Октября
18:55 · США. МЛС
В «Атланта Юнайтед» высказались об Алексее Миранчуке и сборной России 1
00:32 · США. МЛС
​Трагедия в МЛС - скончался 25-летний голкипер
26 Октября
16:31 · США. МЛС
​Месси стал «тренером на день»
14:37 · США. МЛС
Месси: До меня «Интер Майами» был в плохом положении 1
12:54 · США. МЛС
Месси назвал цели в «Интер Майами»
12:22 · США. МЛС
Неймар может воссоединиться с Месси и Суаресом
10:03 · Португалия. Примейра-лига
Ди Мария может перейти в команду Месси 1
09:03 · Испания. Ла Лига
Тренер Месси назвал обладателя «Золотого мяча» 1
25 Октября
22:51 · Россия. Премьер-лига
​Наумов: «Миранчук» вернётся в Италию»
21:18 · США. МЛС
Агент из США: «В «Атланта Юнайтед» не ошиблись, подписав Миранчука» эксклюзив
20:25 · США. МЛС
Чернышов – об Алексее Миранчуке: «Он попал в свой чемпионат»
15:00 · Англия. Премьер-лига
Дьяков объяснил желание де Брёйне перейти в клуб МЛС эксклюзив
08:18 · Италия. Серия А
У Погба есть вариант за океаном - назван клуб
24 Октября
23:38 · Испания. Ла Лига
Альба – о Ямале: «Это безумие»
22:23 · США. МЛС
Месси и Суарес – в пятёрке номинантов на звание игрока сезона в МЛС
21:59 · США. МЛС
Альба: «Месси всегда должен быть среди номинантов на «Золотой мяч»
17:48 · США. МЛС
Пресс-служба «Атланты» нахваливает Миранчука
23 Октября
15:47 · США. МЛС
Иньеста объяснил секрет Месси
15:34 · США. МЛС
Сёмин: Нельзя сравнивать Миранчука с Месси
13:08 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне выбрал между МЛС и Саудовской Аравией
12:12 · США. МЛС
Матч глазами Месси: В США придумали, как удивить фанатов
09:51 · США. МЛС
Смородская оценила игру Миранчука в США
08:26 · США. МЛС
Лионель Месси получил новую награду
07:18 · США. МЛС
Алексей Миранчук сыграет против Месси 1
02:31 · США. МЛС
Луис Суарес: «Хочу продолжать переписывать историю»
Все новости