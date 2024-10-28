​Трагедия в МЛС - скончался 25-летний голкипер

Траур в американском футболе - не стало 25-летнего Холдена Трента, голкипера клуба «Филадельфия Юнион». Пока что причина смерти не сообщается. Однако есть информация, что последние часы своей жизни Холден провёл в отделе интенсивной терапии одной из больниц Филадельфии.

- Мы глубоко скорбим из-за потери друга, сына, брата, товарища, который делал всё для цветов клуба. Из уважения к членам его семьи мы не хотим давать дальнейшие комментарии и просим уважать право скорбящей семьи на приватность и конфиденциальность, - гласит пресс-релиз «Филадельфии Юнион» по этому поводу.