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США. МЛС

​Трагедия в МЛС - скончался 25-летний голкипер

28 Октября 2024 • 00:32 Комментировать

Траур в американском футболе - не стало 25-летнего Холдена Трента, голкипера клуба «Филадельфия Юнион». Пока что причина смерти не сообщается. Однако есть информация, что последние часы своей жизни Холден провёл в отделе интенсивной терапии одной из больниц Филадельфии.

- Мы глубоко скорбим из-за потери друга, сына, брата, товарища, который делал всё для цветов клуба. Из уважения к членам его семьи мы не хотим давать дальнейшие комментарии и просим уважать право скорбящей семьи на приватность и конфиденциальность, - гласит пресс-релиз «Филадельфии Юнион» по этому поводу.  


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Евро-Футбол.Ру,
Филадельфия Юнион Холден Трент
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