Лионель Месси стал «тренером на день», взяв на себя такие функции в детской академии «Интер Майами», где тренируется его сын Матео. Более того, он руководил командой в матче против воспитанников детской академии другого клуба из Майами - «Ювентуса».

Впрочем, как уточняет deerbyderbyderby.it, роль Месси заключалась в основном в мотивационных речах. В частности, перед игрой он «даль пять» каждому из юных партнёров по команде своего сына.

А после матча отработал уже в качестве живой иконы футбола, одарив всех, в том числе и соперников, совместными фотографиями.Они наверняка соберут много «лайков».