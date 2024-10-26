Месси: До меня «Интер Майами» был в плохом положении

Звёздный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вспомнил о своём приходе в американский клуб.

«Когда мы пришли, мы знали, что должны выигрывать титулы и конкурировать, чтобы сделать этот клуб большим. Когда мы пришли, команда занимала плохое положение в МЛС. Буквально вскоре после моего прихода мы выиграли Кубок лиг. Это был первый титул клуба. Это было нечто необычное для всех, потому что я только пришёл, и всё сложилось прекрасно», - слова Месси приведены на официальном сайте МЛС.

Как известно, действующий контракт 37-летнего Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.