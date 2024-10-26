Нападающий Лионель Месси назвал цели в «Интер Майами». По словам звёздного аргентинца, он хочет выиграть кубок МЛС, а потом помогать клубу прогрессировать дальше.

«Надеюсь, мы сможем выиграть Кубок МЛС и поднять ещё один трофей. Не только для себя, но и для клуба, который так много для этого сделал. Это жизненно важно для роста клуба, особенно с учётом того, как был сформирован состав чемпионского калибра.

Мы хотим продолжать помогать этому клубу расти. Мы хотим сделать его одним из крупнейших клубов МЛС и, если возможно, одним из крупнейших в мире», - слова Месси приведены на сайте МЛС.