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США. МЛС

Месси назвал цели в «Интер Майами»

26 Октября 2024 • 12:54 Комментировать

Нападающий Лионель Месси назвал цели в «Интер Майами». По словам звёздного аргентинца, он хочет выиграть кубок МЛС, а потом помогать клубу прогрессировать дальше.

«Надеюсь, мы сможем выиграть Кубок МЛС и поднять ещё один трофей. Не только для себя, но и для клуба, который так много для этого сделал. Это жизненно важно для роста клуба, особенно с учётом того, как был сформирован состав чемпионского калибра.  

Мы хотим продолжать помогать этому клубу расти. Мы хотим сделать его одним из крупнейших клубов МЛС и, если возможно, одним из крупнейших в мире», - слова Месси приведены на сайте МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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