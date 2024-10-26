Неймар может воссоединиться с Месси и Суаресом

Звездный бразильский форвард Неймар, известный в Европе по выступлениям за «Барселону» и «ПСЖ», может продолжить карьеру в США.

Согласно сведениям O Dia, в подписании нападающего заинтересован «Интер Майами». В этой команде он может воссоединиться с бывшими одноклубниками по каталонской «Барселоне». Цвета коллектива из Флориды защищают Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Хорди Альба.

«Интер Майами» может подписать Неймара летом следующего года, когда у игрока истечет срок действия контракта с саудовским «Аль-Хилялем». Также отмечается, что для трансфера в клуб МЛС бразильцу придется пойти на уменьшение оклада.