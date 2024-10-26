Снова Месси против Миранчука: «Интер Майами» победил «Атланта Юнайтед» в плей-офф МЛС, но не всё ещё решено

В первом матче 1/8 финала плей-офф МЛС главный фаворит турнира «Интер Майами» принимал команду «Атланта Юнайтед», получившую уайлд-кард и прошедшую предварительный раунд. Лионель Месси и Алексей Миранчук появились в стартовом составе.

В начале октября эти команды и эти футболисты уже играли друг против друга – ещё в рамках регулярного сезона Major League Soccer. Счёт тогда получился 2:2, Месси в том в матче не забил, а Миранчук отличился в концовке. Теперь – новая разборка.

«Интер Майами» имел больше времени для отдыха. Предыдущий матч «цапли» провели шесть дней назад – разгромили «Нью-Инглэнд Революшн» в последнем туре регулярки. Там 6:2 – а по ходу игры было 0:2. Дубль Суареса, гол Кремаски и хет-трик Месси всё перевернули.

«Атланта Юнайтед» в ту ночь выиграла у «Орландо Сити» 2:1 и пробралась-таки в плей-офф МЛС. Далее в ночь со вторника на среду команда из штата Джорджия оставила не у дел в матче навылет «ФК Монреаль» – вела 2:0, а выиграла в итоге только по пенальти.

«Интер Майами» смотрелся явным фаворитом отчётной встречи – первой в рамках как минимум двухматчевого противостояния. Начиналась игра при ясных погодных условиях, температура воздуха составляла 79 градусов по Фаренгейту (26 градусов по Цельсию).

Хозяева стартовали весьма активно. Счёт изменился уже на второй минуте. Диего Гомес после обыгрыша с Альбой отдал передачу Суаресу, который с левого полуфланга поразил ближний угол. 1:0. Перспективы «Атланта Юнайтед» стали выглядеть хуже.

В начале шестой минуте Месси в касание крутанул почти с линии штрафной в левый угол – Гузан прыгнул и перевёл на угловой. А где один угловой, там и другой. Месси домашней заготовкой подал стандарт справа, и Альба влёт не попал в створ с дистанции.

«Цапли» сохраняли доминацию. Месси пробил на 26-й минуте – Гузан вытащил. После углового Эктор Мартинес подправлял мяч головой и угодил в левую штангу. Немного погодя Месси попал ногой в другую штангу, а с добиванием Суареса совладал Гузан.

У гостей произошли две чувствительные замены – Брукс Леннон и Грегерсен покинули поле из-за травм. Тем не менее «пятиполосные» перевели игру на чужую половину поля, и Лобжанидзе забил ответный гол из зоны левого инсайда, получив пас от Амадора. 1:1.

Более того, вполне могла «Атланта Юнайтед» уйти на перерыв ведущей в счёте, однако Джамал Тьяре с проникающей передачи Миранчука не попал в левый угол. В перерыве Роб Валентино снял с игры Алексея. Тот не блистал на поле, но и играли-то визитёры в основном от обороны.

Во втором тайме «Интер Майами» принялся исправлять ситуацию – работать над возвращением себе победного счёта. Пошли моменты. Месси со штрафного не попал в правый угол. Мартинес подал слева, и потянувшийся в подкате ногой Суарес не достал до мяча…

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Перспективно комбинировали «розовые», а забили на исходе часа игры отличным дальним ударом. Альба за пределами штрафной площади откликнулся на передачу Месси и мощно внедрил мяч в правый угол (2:1). Фаворит снова вышел вперёд в этой встрече.

В редкой контратаке «Атланта Юнайтед» Лобжанидзе не переиграл Коллендера из штрафной площади. Что до Месси, то он тоже не переигрывал Гузана. Опытный вратарь гостей ногой отразил близкий удар Месси, а руками – дальний Мартинеса.

Хозяева стали играть больше с оглядкой на свои ворота. Эктор Мартинес и Алешандре Силва издали пробовали угрожать разным воротам. Гузан парировал, а Коллендеру вступать не пришлось в дело, ибо мяч там проследовал мимо створа.

Месси так и не забил – для Гузана было делом принципа не дать Лионелю отличиться. Даже за пределами своей штрафной площади 40-летний американский вратарь «Атланта Юнайтед» удачно действовал против аргентинского суперфорварда.

«Интер Майами» выиграл с разницей в один мяч и через неделю в ответном матче в серии до двух побед погостит в Атланте. Вопрос, сыграет ли в той встрече Йен Фрэй, которого в составе «цапель» заменили в компенсированное время из-за повреждения.

Кирилл Иванцов