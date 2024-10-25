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США. МЛС

Агент из США: «В «Атланта Юнайтед» не ошиблись, подписав Миранчука» эксклюзив

25 Октября 2024 • 21:18 Комментировать

Известный агент из США Луис Дурай специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о российском плеймейкере «Атланта Юнайтед» Алексее Миранчуке.

«Уже можно сказать, что в «Атланта Юнайтед» не ошиблись в Миранчуке. Он отлично проявил себя, забил несколько важных голов и помог попасть в плей-офф. Есть ли шансы против «Интер Майами»? Недавно они сыграли вничью, но все-же «Интер Майами» фаворит, за них играет лучший игрок мира», - сказал нам Дурай.

Напомним, что клуб Миранчука грядущей ночью будет играть против «Интер Майами» в первом матче плей-офф МЛС. Текстовую трансляцию этого поединка проведёт наш портал.

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Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Луис Дурай ещё теги
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