Известный агент из США Луис Дурай специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о российском плеймейкере «Атланта Юнайтед» Алексее Миранчуке.

«Уже можно сказать, что в «Атланта Юнайтед» не ошиблись в Миранчуке. Он отлично проявил себя, забил несколько важных голов и помог попасть в плей-офф. Есть ли шансы против «Интер Майами»? Недавно они сыграли вничью, но все-же «Интер Майами» фаворит, за них играет лучший игрок мира», - сказал нам Дурай.

Напомним, что клуб Миранчука грядущей ночью будет играть против «Интер Майами» в первом матче плей-офф МЛС. Текстовую трансляцию этого поединка проведёт наш портал.