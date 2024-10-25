Чернышов – об Алексее Миранчуке: «Он попал в свой чемпионат»

Российский тренер Андрей Чернышов восхитился Алексеем Миранчуком. По его мнению, россиянин нашёл свой чемпионат после переезда летом в «Атланта Юнайтед».

«Когда Миранчук приехал в Италию, то не сразу заиграл. Но через несколько месяцев всё встало на свои места. Сейчас он попал в свою атмосферу, свой чемпионат. В США он раскрылся по-новому, стал играть ещё более ярко», - делится Чернышов для Legalbet.

Напомним, что «Атланта Юнайтед» не без помощи Миранчука прошёл в плей-офф МЛС. Ночью с 25 на 26 октября по московскому времени клуб из Атланты будет играть против «Интер Майами» в паре плей-офф.

Текстовую трансляцию поединка проведёт наш портал.