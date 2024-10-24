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Месси и Суарес – в пятёрке номинантов на звание игрока сезона в МЛС

24 Октября 2024 • 22:23 Комментировать
Интер Майами
...
Атланта Юнайтед
26.10 03:30

Форварды «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес поспорят за награду лучшему игроку нынешнего сезона МЛС.

Аргентинец и уругваец записали себе в актив по 20 голов в регулярном сезоне, также на их счету 17 и 9 результативных передач соответственно. По данным пресс-службы МЛС, обе суперзвезды номинированы на приз лучшему футболисту сезона.

На звание MVP также претендует лучший бомбардир лиги Кристиан Бентеке из «ДиСи Юнайтед», отличившийся 23 раза. Ещё два кандидата – Эвандер из «Портленда» и Кучо Эрнандес из «Коламбуса Крю».

Напомним, «Интер Майами» выиграл Восточную конференцию, набрав рекордное количество очков. 26 октября «цапли» проведут первый поединок плей-офф – соперником будет «Атланта Юнайтед».

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Лионель Месси Луис Суарес МЛС Кристиан Бентеке Интер Майами Кучо Эрнандес ещё теги

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