Месси и Суарес – в пятёрке номинантов на звание игрока сезона в МЛС

Форварды «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес поспорят за награду лучшему игроку нынешнего сезона МЛС.

Аргентинец и уругваец записали себе в актив по 20 голов в регулярном сезоне, также на их счету 17 и 9 результативных передач соответственно. По данным пресс-службы МЛС, обе суперзвезды номинированы на приз лучшему футболисту сезона.

На звание MVP также претендует лучший бомбардир лиги Кристиан Бентеке из «ДиСи Юнайтед», отличившийся 23 раза. Ещё два кандидата – Эвандер из «Портленда» и Кучо Эрнандес из «Коламбуса Крю».

Напомним, «Интер Майами» выиграл Восточную конференцию, набрав рекордное количество очков. 26 октября «цапли» проведут первый поединок плей-офф – соперником будет «Атланта Юнайтед».