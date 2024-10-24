Альба: «Месси всегда должен быть среди номинантов на «Золотой мяч»

Левый защитник «Интер Майами» Жорди Альба считает несправедливым отсутствие Лионеля Месси в числе претендентов на «Золотой мяч».

Аргентинец в восьмой раз выиграл награду в прошлом году, а в этот раз не попал даже в тридцатку номинированных.

«Для меня Месси всегда должен быть там [среди номинантов]. Возможно, его не рассматривают всерьёз после перехода в «Интер Майами», но он по-прежнему делает разницу. Для меня он лучший в мире, в этом не может быть никаких сомнений. Лео продолжает приносить пользу своей сборной, и он всегда доказывает, что является лучшим. Но хорошо, что награду получит кто-то, у кого её ещё не было», – цитирует Inter Miami News Hub Альбу.

Имя обладателя «Золотого мяча» объявят 28 октября.