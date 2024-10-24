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США. МЛС

Пресс-служба «Атланты» нахваливает Миранчука

24 Октября 2024 • 17:48 Комментировать

Алексей Миранчук внёс большой вклад в выход «Атланты» в следующий раунд чемпионата МЛС - в плей-офф. Там ей предстоит сыграть с командой Лионеля Месси - «Интер Майами». В команде очень довольны действиями Миранчука - вот как прокомментировал из Джейсон Лонгшор, который ведёт официальный клубный ютуб канал.

- Он оказывает влияние сейчас на команду и понимает это, его стандарты превосходны, как и его исполнение пенальти, - считает Лонгшор, слова которого цитирует «ВсеПроСпорт»

Ранее Алексей Миранчук выступал в итальянском чемпионате Серии А, в частности, в «Торино» и «Аталанте».


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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Миранчук Атланта Юнайтед
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