Пресс-служба «Атланты» нахваливает Миранчука

Алексей Миранчук внёс большой вклад в выход «Атланты» в следующий раунд чемпионата МЛС - в плей-офф. Там ей предстоит сыграть с командой Лионеля Месси - «Интер Майами». В команде очень довольны действиями Миранчука - вот как прокомментировал из Джейсон Лонгшор, который ведёт официальный клубный ютуб канал.

- Он оказывает влияние сейчас на команду и понимает это, его стандарты превосходны, как и его исполнение пенальти, - считает Лонгшор, слова которого цитирует «ВсеПроСпорт»

Ранее Алексей Миранчук выступал в итальянском чемпионате Серии А, в частности, в «Торино» и «Аталанте».