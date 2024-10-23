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США. МЛС

Миранчук может испортить Месси весь сезон: что происходит в США

23 Октября 2024 • 19:51 Комментировать
Интер Майами
...
Атланта Юнайтед
26.10 03:30

На днях в МЛС стартует стадия плей-офф. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обращает внимание на американскую лигу, где «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука чудом не вылетела по итогам регулярного чемпионата.

Миранчук был близок к вылету

Шансы «Атланта Юнайтед» на выход в плей-офф МЛС перед последним туром казались призрачными. Команде Алексея Миранчука нужна была не только своя победа, но и неудачи нескольких конкурентов. В итоге «Атланта» смогла запрыгнуть в последний вагон: она обыграла «Орландо Сити» на выезде со счётом 2:1, «Ди Си Юнайтед» проиграл дома «Шарлотт» (0:3), а «Филадельфия» не смогла обыграть на своём поле «Цинциннати» (1:2).

В итоге «Атланта Юнайтед» заняла девятое место в Восточной конкуренции, обойдя «Ди Си Юнайтед» по разности голов. Девятое место даёт путёвку не прямо в плей-офф, а в раунд уайлд-кард. Там команде Миранчука предстояло сразиться с «Монреалем», занявшим восьмое место. «Атланта» и здесь не была фаворитом, но в итоге смогла пройти дальше. Команды сыграли вничью со счётом 2:2, после чего гости победили в серии послематчевых пенальти со счётом 5:4. Как видим, и здесь коллективу Миранчука сопутствовала удача.

Миранчук может испортить Месси сезон

В плей-офф первым соперником «Атланта Юнайтед» станет самая сильная команда – победитель регулярного чемпионата. Речь об «Интер Майами», в составе которого блистает Лионель Месси. Командам предстоит сразиться в серии до двух побед, то есть в первом матче точно ничего не решится.

От «Интер Майами» и лично от Месси, понятное дело, ждут триумфа в виде завоевания кубка МЛС. В противостоянии с «Атланта Юнайтед» команда из Майами будет безоговорочным фаворитом. Возможно, это в чём-то даже поможет Алексею Миранчуку и его одноклубникам. От «Атланта Юнайтед» не ждут больших свершений, то есть команда не будет испытывать давления от необходимости победить. А вот с «Интер Майами» всё наоборот – вылет на столь ранней стадии будем большим провалом.

В регулярном сезоне МЛС-2024 «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» провели два матча. Интересно, что «Атланта» ни разу не проиграла: на выезде в мае была победа 3:1, а дома в сентябре – ничья 2:2. Весной Миранчук ещё не был игроком клуба МЛС, а вот в сентябре россиянин уже сыграл против Месси. Миранчук тогда не просто сыграл, а забил красивый гол из-за пределов штрафной площади. Этот гол в концовке помог «Атланте» уйти от поражения.

Теперь Миранчук будет настроен снова огорчать «Интер Майами» своими результативными действиями. Если «Атланта Юнайтед» выбьет фаворита, то вместе с Миранчуком испортит Месси весь сезон.

Когда пройдут матчи

Первый матч между «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» пройдёт в ночь с 25 на 26 октября, если говорить о европейском времени. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 по московскому времени.

Второй матч, где уже «Атланта Юнайтед» будет принимать «Интер Майами», стартует 3 ноября в 02:00 по московскому времени.

Третий матч, если он будет нужен, состоится в ночь на 10 ноября, и начнётся в 04:00 по Москве.

Александр Тихий

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Лионель Месси МЛС Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Интер Майами ещё теги

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