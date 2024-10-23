Иньеста объяснил секрет Месси

Бывший игрок «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о выступлениях Лионеля Месси в «Интер Майами». По мнению Иньесты, аргентинец показывает высокий уровень игры за счёт комфортной среды вокруг себя.

«Я бы сказал, что Месси нашёл среду, в которой он чувствует себя комфортно, в которой он чувствует себя непринуждённо. На мой взгляд, на поле отражается то счастье, с которым он живёт в этом проекте. Лео – это футбол в его чистейшей форме», - сказал Иньеста ESPN.

Лионель Месси вместе с другими игроками «Интер Майами» готовится к первому матчу плей-офф МЛС. Соперником будет «Атланта Юнайтед», где выступает россиянин Алексей Миранчук.