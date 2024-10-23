Сёмин: Нельзя сравнивать Миранчука с Месси

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о выходе «Атланта Юнайтед» на «Интер Майами» в 1/8 финала плей-офф МЛС.

Напомним, за «Интер Майами» выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, а с минувшего лета за «Атланта Юнайтед» играет российский хавбек Алексей Миранчук.

Сёмин заявил, что в первую очередь ждет хорошей игры именно от Миранчука.

«Всегда того, кто играет против Месси, сравнивают с ним. Сравниться с аргентинцем, конечно, нельзя, но посоперничать — вполне», — цитирует Сёмина «ВсеПроСпорт».

Первый матч плей-офф между «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» пройдет 26 октября, а ответная встреча запланирована на 3 ноября.