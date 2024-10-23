Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Сёмин: Нельзя сравнивать Миранчука с Месси

23 Октября 2024 • 15:34 Комментировать
Интер Майами
...
Атланта Юнайтед
26.10 03:30

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о выходе «Атланта Юнайтед» на «Интер Майами» в 1/8 финала плей-офф МЛС.

Напомним, за «Интер Майами» выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, а с минувшего лета за «Атланта Юнайтед» играет российский хавбек Алексей Миранчук.

Сёмин заявил, что в первую очередь ждет хорошей игры именно от Миранчука.

«Всегда того, кто играет против Месси, сравнивают с ним. Сравниться с аргентинцем, конечно, нельзя, но посоперничать — вполне», — цитирует Сёмина «ВсеПроСпорт».

Первый матч плей-офф между «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» пройдет 26 октября, а ответная встреча запланирована на 3 ноября.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Юрий Сёмин Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Интер Майами ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Октября
15:47
Иньеста объяснил секрет Месси
12:12
Матч глазами Месси: В США придумали, как удивить фанатов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИНТЕР МАЙАМИ АТЛАНТА ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Сколько стоят голы Роналду, Месси и других звёзд футбола Ривалдо назвал двух лучших футболистов в истории – здесь нет Роналду «Спартак» готовит новый трансфер - известно имя игрока Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак» В «Наполи» сделали заявление о Кварацхелии Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны»
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.10.24 в 05:30
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс Портленд Тимберс
3.20 3.85 1.98
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Октября
15:47 · США. МЛС
Иньеста объяснил секрет Месси
15:34 · США. МЛС
Сёмин: Нельзя сравнивать Миранчука с Месси
13:08 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне выбрал между МЛС и Саудовской Аравией
12:12 · США. МЛС
Матч глазами Месси: В США придумали, как удивить фанатов
09:51 · США. МЛС
Смородская оценила игру Миранчука в США
08:26 · США. МЛС
Лионель Месси получил новую награду
07:18 · США. МЛС
Алексей Миранчук сыграет против Месси 1
02:31 · США. МЛС
Луис Суарес: «Хочу продолжать переписывать историю»
22 Октября
13:30 · США. МЛС
Месси повторил рекорд МЛС
09:32 · США. МЛС
Месси: «Новое историческое достижение»
21 Октября
19:43 · Испания. Ла Лига
Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны»
18:55 · США. МЛС
Названы лучшие игроки в истории МЛС: Месси – на третьем месте 4
20 Октября
08:21 · США. МЛС
«Атланта Юнайтед» Миранчука сыграет в стыковых матчах МЛС
07:54 · США. МЛС
Месси сделал хет-трик в двух матчах подряд 1
07:28 · США. МЛС
Миранчук не забил пенальти, но «Атланта Юнайтед» победила
03:59 · США. МЛС
Месси установил очередной рекорд МЛС 4
03:49 · США. МЛС
Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами» 1
03:39 · США. МЛС
Месси и Суарес помогли «Интер Майами» установить рекорд МЛС по набранным очкам
03:28 · США. МЛС
«Интер Майами» с Месси сыграет на клубном чемпионате мира – теперь официально официально
03:06 · США. МЛС
Месси оформил хет-трик за 11 минут 1
19 Октября
21:39 · Италия. Серия А
Снейдер: «Бускетс – плакса, он всегда меня раздражал»
07:35 · США. МЛС
Команду Месси и Суареса пригласят на клубный чемпионат мира
04:33 · США. МЛС
Суарес высказался об истекающем контракте с «Интер Майами»
18 Октября
17:53 · Италия. Серия А
Ночерино расстался с «Майами ФК»
09:04 · США. МЛС
Жена Месси обратилась к звёздному нападающему
Все новости