Матч глазами Месси: В США придумали, как удивить фанатов

«Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат МЛС и теперь готовится к плей-офф. Там первым соперником команды Херардо Мартино будет «Атланта Юнайтед», где выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Между тем, в США придумали отличный способ удивить фанатов и повысить привлекательность ближайшего матча между «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед». Звёздный Лионель Месси выйдет на поле со специальной камерой. У фанатов будет возможность посмотреть матч глазами Месси в прямом эфире.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

Месси повторил рекорд МЛС