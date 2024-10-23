Смородская оценила игру Миранчука в США

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила выступления российского полузащитника Алексея Миранчука за американскую «Атланту Юнайтед».

«Он расцвел в США. Не чувствует давления, а, наоборот, чувствует доброжелательное отношение тренера и команды - молодец. Очень рада за него», - передают слова Смородской «Известия».

Напомним, что Миранчук перешел в «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты». В десяти поединках регулярного сезона МЛС российский полузащитник отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Минувшей ночью команда Алексея победила «Монреаль» в стыковом матче и сыграет в 1/8 финала плей-офф против «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси.