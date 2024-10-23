«Эффект Месси» поражает Америку: МЛС войдёт в топ-3 самых посещаемых лиг в мире

Присутствие аргентинской звезды Лионеля Месси в «Интер Майами» многократно увеличивает все рекорды североамериканского чемпионата: посещаемость, продажи футболок, спонсорские доходы… Это сыграло решающую роль в увеличении числа подписчиков в социальных сетях: на 26% больше в TikTok, 21% на YouTube и 10% в запрещённом в России Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Присутствие Лео Месси в «Интер Майами» подняло МЛС до уровня, которого никогда не достигала Лига США. В этот вторник, после завершения регулярного чемпионата, чемпионом которого стала ​​команда из Флориды, МЛС опубликовала ряд интересных данных.

Аргентинская «10» «Интер Майами» возглавляет рейтинг проданных футболок как в МЛС, так и во всём мире. Он внёс решающий вклад в то, что третий комплект формы «Интер Майами» в ретро-стиле стал самым продаваемым в истории официального магазина МЛС, побив рекорды продаж за первый день, неделю и месяц.

А благодаря соглашениям с компаниями Primark и Bershka, МЛС теперь имеет более 800 точек продаж своей продукции в различных европейских странах (Испания, Франция, Германия...).

Посещаемость в Соединённых Штатах превзошла все предыдущие рекорды, достигнув 11 454 295 болельщиков, что представляет собой увеличение на 5% по сравнению с предыдущим годом и на 14% по сравнению с двумя годами ранее.

Средняя посещаемость также является самой высокой в ​​истории: 23 234 зрителя и 10 клубов соответствуют лучшим средним показателям или превышают их. Всё это привело к увеличению продаж абонементов на 12% и увеличению спонсорства на 13% как на клубном уровне, так и на уровне МЛС.

Судя по прогнозам экспертов, после проведения плей-офф турнир войдёт в тройку самых посещаемых в мире наряду с Премьер-лигой и Бундеслигой.

Наконец, «эффект Месси» также был отмечен в очень заметном увеличении числа подписчиков МЛС в социальных сетях, превосходящем рост любой другой спортивной лиги в США.