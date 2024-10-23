Лионель Месси получил новую награду

Звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси получил индивидуальную награду в МЛС. Как информирует пресс-служба лиги, 37-летнего аргентинского нападающего признали лучшим футболистом уходящего месяца.

В октябре Месси поучаствовал в трех поединках МЛС, отметившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Интер Майами» набрал 74 балла и занял первое место в турнирной таблице.

В регулярном сезоне Лионель сыграл 19 поединков. Нападающий записал на свой счет 20 забитых мячей (один – с пенальти) и десять результативных передач.