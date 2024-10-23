Алексей Миранчук сыграет против Месси

Минувшей ночью состоялся стыковой поединок между «Монреалем» и «Атлантой Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказалась «Атланта» - 5:4. В активе российского хавбека голевая передача и реализованный 11-метровый в послематчевой серии.

В первом раунде плей-офф «Атланта Юнайтед» будет противостоять победителю регулярного чемпионата МЛС – «Интер Майами». За этот клуб выступают Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Встречи состоятся 26 октября и 3 ноября.