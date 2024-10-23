Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Алексей Миранчук сыграет против Месси

23 Октября 2024 • 07:18 Комментировать

Минувшей ночью состоялся стыковой поединок между «Монреалем» и «Атлантой Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказалась «Атланта» - 5:4. В активе российского хавбека голевая передача и реализованный 11-метровый в послематчевой серии.

В первом раунде плей-офф «Атланта Юнайтед» будет противостоять победителю регулярного чемпионата МЛС – «Интер Майами». За этот клуб выступают Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Встречи состоятся 26 октября и 3 ноября.

👍 3
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Интер Майами ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти отреагировал на конфликт Беллингема с Винисиусом Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Титов высказался о крупном поражении «Спартака» Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Сколько стоят голы Роналду, Месси и других звёзд футбола Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак» В «Наполи» сделали заявление о Кварацхелии Ривалдо назвал двух лучших футболистов в истории – здесь нет Роналду
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
ФК Монреаль ФК Монреаль
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
2
2
2.27 3.65 2.75
Видео
24.10.24 в 05:30
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс Портленд Тимберс
3.20 3.85 1.98
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Октября
08:26 · США. МЛС
Лионель Месси получил новую награду
07:18 · США. МЛС
Алексей Миранчук сыграет против Месси
02:31 · США. МЛС
Луис Суарес: «Хочу продолжать переписывать историю»
22 Октября
13:30 · США. МЛС
Месси повторил рекорд МЛС
09:32 · США. МЛС
Месси: «Новое историческое достижение»
21 Октября
19:43 · Испания. Ла Лига
Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны»
18:55 · США. МЛС
Названы лучшие игроки в истории МЛС: Месси – на третьем месте 4
20 Октября
08:21 · США. МЛС
«Атланта Юнайтед» Миранчука сыграет в стыковых матчах МЛС
07:54 · США. МЛС
Месси сделал хет-трик в двух матчах подряд 1
07:28 · США. МЛС
Миранчук не забил пенальти, но «Атланта Юнайтед» победила
03:59 · США. МЛС
Месси установил очередной рекорд МЛС 4
03:49 · США. МЛС
Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами» 1
03:39 · США. МЛС
Месси и Суарес помогли «Интер Майами» установить рекорд МЛС по набранным очкам
03:28 · США. МЛС
«Интер Майами» с Месси сыграет на клубном чемпионате мира – теперь официально официально
03:06 · США. МЛС
Месси оформил хет-трик за 11 минут 1
19 Октября
21:39 · Италия. Серия А
Снейдер: «Бускетс – плакса, он всегда меня раздражал»
07:35 · США. МЛС
Команду Месси и Суареса пригласят на клубный чемпионат мира
04:33 · США. МЛС
Суарес высказался об истекающем контракте с «Интер Майами»
18 Октября
17:53 · Италия. Серия А
Ночерино расстался с «Майами ФК»
09:04 · США. МЛС
Жена Месси обратилась к звёздному нападающему
07:35 · США. МЛС
37-летний Месси сделал заявление о своей карьере
07:28 · США. МЛС
Бекхэм высказался о Лионеле Месси
17 Октября
22:55 · США. МЛС
Месси рассказал, как относится к индивидуальным наградам
22:00 · США. МЛС
Месси близок к получению новой индивидуальной награды
21:52 · США. МЛС
Месси – с отрывом лучший игрок МЛС по средней оценке, Суарес – 14-й 1
Все новости