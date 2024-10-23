Голевой пас Миранчука и победа по пенальти: «Атланта Юнайтед» прошла в плей-офф МЛС на «Интер Майами»

«Атланта Юнайтед» с Алексеем Миранчуком в стартовом составе играла на выезде в Канаде против «ФК Монреаль». Это был матч раунда уайлд-кард Восточной конференции за проход в основную часть плей-офф МЛС.

«Атланта Юнайтед» в минувшие выходные заскочила на подножку уходящего поезда. Обыграв на выезде «Орландо Сити» и воспользовавшись благоприятным для себя исходом другого матча, «пятиполосные» пробрались-таки в стыковые игры МЛС.

С «ФК Монреаль» «Атланта Юнайтед» встречалась не так давно в рамках регулярного сезона Major League Soccer – там она проиграла дома 1:2. Соответственно, сейчас появилась возможность взять реванш за то поражение.

«ФК Монреаль» с первых минут взял мяч под свой контроль, но угрожал чужим воротам лишь издали. На седьмой минуте Хосеф Мартинес дальним ударом чуть не попал в левую девятку. На 24-й подобным способом пробил Салиба – с тем же результатом.

А на исходе получаса игры «Атланта Юнайтед» подловила потерявшего концентрацию соперника. Педру Амадор выполнил подачу с левого фланга, и Брукс Леннон удачно сыграл головой в падении – отправил мяч в левый угол (0:1).

Быстрых выводов «сине-бело-чёрные» не сделали, поэтому могли вскоре пропустить по схожему сценарию. Саба Лобжанидзе сделал доставку с левого края, а Леннон на этот раз послал мяч над перекладиной. Может только себя винить Брукс за такой промах.

В конце первого тайма хозяева опять опростоволосились на чужой подаче с левого фланга. На этот раз Алексей Миранчук двинул навесом со штрафного, а Грегерсен замкнул дальнюю штангу, выиграв позицию у Альвареса (0:2).

Для «ФК Монреаль» запахло жареным, и приложила усилия канадская команда на угловых в оставшееся время до перерыва. Хосеф Мартинес старался забить в чужие ворота, однако ветеран Брэд Гузан держал всё под контролем и источал надёжность.

В начале второго тайма гости понесли потерю – Педру Амадор покинул поле из-за травмы. А «ФК Монреаль» прошёлся по лезвию третьего гола в его ворота. Вулфф отпасовал на Лобжанидзе, который примерно с правого угла вратарской пробил в руки Сируа.

Тьяре потом выводил Лобжанидзе в той же зоне, а Саба снова не прошил Сируа. Был вариант 0:3 или 0:4, а получилось к середине тайма 1:2. Гузан перестал источать надёжность – выпустил мяч из рук, сбитый с толку Грегерсеном. Как раз Хосеф Мартинес там и подобедал, забив гол.

Скорее подужинал, чем подобедал. Время всё-таки в Монреале было около 21 часа. Имелась опция у «ФК Монреаль» оперативно установить равенство в счёте, но удар Хосефа Мартинеса из штрафной оказался заблокирован Грегерсеном.

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Чёткость вернулась к Гузану, и стал он спасать гостей. Джордж Кэмпбелл с правой стороны ударил низом в левый угол, а Том Пирс со штрафного приложился в правый угол – всё это нейтрализовал 40-летний вратарь «Атланта Юнайтед».

«Пятиполосные» на контратаках загубили два новых шанса. Даниэль Риос с правого полуфланга пробил низом мимо дальнего угла. Лобжанидзе слева с острого угла задвинул мяч над перекладиной. В общем, должны только на себя пенять гости.

«ФК Монреаль» хотел отыграться – и сделал это. Леннон наступил на ногу Опоку на линии своей штрафной площади. Арбитр сначала назначил штрафной удар, а после ВАР-повтора указал на точку. Хосеф Мартинес забил пенальти в правый угол, Гузан не дотянулся (2:2).

С таким счётом и завершилось игровое время матча. Дополнительного времени не было – на стадии уайлд-кард оно не предусмотрено. Команды сразу стали бить послематчевые пенальти. Начинал серию «ФК Монреаль».

Второй подряд пенальти этим вечером (после того, который был на 89-й минуте) забил Хосеф Мартинес. Маккарти тоже реализовал свою попытку (1:1 после первого обмена пенальти). Пирс ударил с точки в правую часть створа – Гузан парировал. Риос забил. 1:2 после второго обмена.

Салиба оказался точен. Миранчук – тоже. 2:3 после третьего обмена. Гузан был близок к тому, чтобы отразить удар Корбо, но только лишь близок. И Дэррик отличился в сетку. 3:4 после четвёртого обмена. Вильсен забил. Лобжанидзе реализовал ключевой пенальти. 4:5 – итог.

«Атланта Юнайтед» вела по ходу игры с разницей в два мяча и докатилась до серии пенальти, которую выиграла без приключений. Теперь команда Алексея Миранчука в основной сетке плей-офф сыграет против главного фаворита МЛС – «Интер Майами».

Кирилл Иванцов