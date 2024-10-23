Луис Суарес: «Хочу продолжать переписывать историю»

Уругвайский нападающий Луис Суарес цветёт - он продлил контракт с «Интером Майами», после чего дал понять, что чувствует в себе много сил для продолжения подвигов на футбольном поле.

-Я хочу продолжать свою карьеру. Я хочу показывать, что по-прежнему испытываю страсть к футболу, что я хочу творить историю этого клуба, - цитирует слова знаменитого нападающего ESPN Uruguay.

Напомним, что в ходе своей карьеры Луис Суарес поиграл за такие клубы, как нидерландские «Гронинген» и «Аякс», английский «Ливерпуль», каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико», а также «Гремио» в Бразилии.