Месси повторил рекорд МЛС

Лионель Месси на днях блеснул в матче «Интер Майами» против «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС – аргентинец оформил хет-трик и заслуженно получил приз лучшему футболисту поединка.

Для Месси это была шестая награда лучшему игроку матча МЛС по ходу сезона-2024. Это повторение рекорда лиги – ранее шесть таких призов за сезон получали только Карлос Вела (2019) и Джейсон Крайс (1999).

У Месси ещё есть время, чтобы установить новый рекорд МЛС по наградам за сезон – впереди плей-офф.

Напомним, что Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023. Контракт аргентинского форварда рассчитан до конца 2025 года.