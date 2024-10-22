Месси: «Новое историческое достижение»

Звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси посредством социальных сетей высказался о победе в регулярном сезоне МЛС.
«Очередной прекрасный вечер. Новое историческое достижение клуба. Благодарю всех, кто поддерживал нас в этом сезоне. До встречи в плей-офф», - оставил сообщение аргентинский нападающий в социальных сетях.
В текущем сезоне 37-летний форвард поучаствовал в 19 поединках «Интер Майами», отметившись 20 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Аргентинец пополнил ряды американского коллектива летом 2023 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце декабря 2025-го.
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