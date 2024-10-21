Названы лучшие игроки в истории МЛС: Месси – на третьем месте

На страницах авторитетного портала Goal был представлен рейтинг лучших футболистов в истории МЛС. На вершине этого рейтинга располагается, пожалуй, самый известный американский игрок – Лэндон Донован. Он был большой звездой МЛС, а вот в Европе у Донована карьера не удалась, хотя он поиграл за такие команды, как «Байер», «Бавария» и «Эвертон».

На второй строчке рейтинга оказался Крис Вондоловски, который всю свою карьеру провёл в родных США. А топ-3 замкнул звёздный Лионель Месси. Аргентинец в настоящий момент выступает за «Интер Майами». Действующий контракт Месси рассчитан до конца 2025 года.