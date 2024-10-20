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США. МЛС

«Атланта Юнайтед» Миранчука сыграет в стыковых матчах МЛС

20 Октября 2024 • 08:21 Комментировать

В последнем матче регулярного сезона МЛС «Атланта Юнайтед» встречалась с «Орландо Сити». Команда Алексея Миранчука одержала важнейшую победу со счетом 2:1, несмотря на промах россиянина с 11-метровой отметки.

Благодаря этому успеху «Атланта» набрала 40 баллов и поднялась на девятую позицию в таблице Восточной конференции. Это дает ей право принять участие в стыковых играх. За путевку в плей-офф МЛС команда Миранчука сразится с «Монреалем». Поединок между командами состоится 22 октября.

Миранчук присоединился к американскому клубу минувшим летом. 29-летний россиянин подписал контракт до конца 2027 года.

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Алексей Миранчук Атланта Юнайтед
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