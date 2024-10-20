Месси сделал хет-трик в двух матчах подряд

Минувшей ночью состоялся матч регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майами» и «Нью-Инглэнд Революшн». Команда из Флориды одержала крупную победу со счетом 6:2.

Хет-триком в составе хозяев отметился аргентинский нападающий Лионель Месси. Стоит отметить, что 37-летний аргентинец забил три мяча во второй встрече подряд.

Напомним, что «Интер Майами» досрочно стал победителем регулярного сезона МЛС.

В нынешнем розыгрыше турнира Месси поучаствовал в 19 встречах. Звездный аргентинский форвард записал на свой счет 20 забитых мячей и десять результативных передач.