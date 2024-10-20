Миранчук не забил пенальти, но «Атланта Юнайтед» победила

В матче регулярного чемпионата МЛС «Атланта Юнайтед», за которую играет Алексей Миранчук, на выезде играла против «Орландо Сити». Гости отпраздновали победу со счетом 2:1.
Стоит отметить, что российский полузащитник не смог реализовать 11-метровый в этой встрече.
Благодаря этому успеху «Атланта» финишировала на девятом месте в таблице Восточной конференции и пробилась в раунд уайлд-кард за выход в плей-офф.
Протокол игры
|7'Лобжанидзе Саба (0:1)
|16'Тьяре Джамал (0:2)
|(1:2) Охеда Мартин42'
Гальесе Педро•Тоурхалльссон Дагюр Дан 80' (Лодейро Николас ( 80' ) •Шлегель Родриго•Янссон Робин•Рафаэл Дос Сантос•Араухо Сесар•Фелипе 52' (Смит Кайл ( 52' ) •Торрес Факундо•Охеда Мартин 62' 68' (Муриэль Луис ( 68' ) •Ангуло Иван•Энрике Рамиро 68' (Макгуайр Данкан ( 68' )
Гузан Брэд•Леннон Брукс 78' (Абрам Луис ( 78' ) •Грегерсен Стиан 78' (Муюмба Тристан ( 78' ) •Уильямс Дэррик•Амадор Педру•Слиш Бартош•Форчун Аджани 78' (Маккарти Дэкс ( 78' ) •Лобжанидзе Саба•Миранчук Алексей•Вулфф Тайлер 53' (Эрнандес Рональд ( 53' ) •Тьяре Джамал 73' (Риос Даниэль ( 73' )
Запасные: Силва Алешандре•Бреннан Люк•Коэн Джош•Кобб Ноа
Сегодня. Стадион "Интер-энд-Ко Стэдиум " .
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