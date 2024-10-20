Миранчук не забил пенальти, но «Атланта Юнайтед» победила

В матче регулярного чемпионата МЛС «Атланта Юнайтед», за которую играет Алексей Миранчук, на выезде играла против «Орландо Сити». Гости отпраздновали победу со счетом 2:1.

Стоит отметить, что российский полузащитник не смог реализовать 11-метровый в этой встрече.

Благодаря этому успеху «Атланта» финишировала на девятом месте в таблице Восточной конференции и пробилась в раунд уайлд-кард за выход в плей-офф.