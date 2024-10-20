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США. МЛС

Миранчук не забил пенальти, но «Атланта Юнайтед» победила

20 Октября 2024 • 07:28 Комментировать
Орландо Сити
1:2
Атланта Юнайтед

В матче регулярного чемпионата МЛС «Атланта Юнайтед», за которую играет Алексей Миранчук, на выезде играла против «Орландо Сити». Гости отпраздновали победу со счетом 2:1.

Стоит отметить, что российский полузащитник не смог реализовать 11-метровый в этой встрече.

Благодаря этому успеху «Атланта» финишировала на девятом месте в таблице Восточной конференции и пробилась в раунд уайлд-кард за выход в плей-офф.

Протокол игры  
Орландо Сити1:2Атланта Юнайтед
  7'Лобжанидзе Саба (0:1)
  16'Тьяре Джамал (0:2)
(1:2) Охеда Мартин42'  
Гальесе ПедроТоурхалльссон Дагюр Дан   80' (Лодейро Николас (   80' ) Шлегель РодригоЯнссон РобинРафаэл Дос СантосАраухо СесарФелипе   52' (Смит Кайл (   52' ) Торрес ФакундоОхеда Мартин   62'   68' (Муриэль Луис (   68' ) Ангуло ИванЭнрике Рамиро   68' (Макгуайр Данкан (   68' )
Запасные: Брекало ДавидКочевски ДжорджиоБрусет ХейнеОтеро ХавьерХоллидей Майкл
Гузан БрэдЛеннон Брукс   78' (Абрам Луис (   78' ) Грегерсен Стиан   78' (Муюмба Тристан (   78' ) Уильямс ДэррикАмадор ПедруСлиш БартошФорчун Аджани   78' (Маккарти Дэкс (   78' ) Лобжанидзе СабаМиранчук АлексейВулфф Тайлер   53' (Эрнандес Рональд (   53' ) Тьяре Джамал   73' (Риос Даниэль (   73' )
Запасные: Силва АлешандреБреннан ЛюкКоэн ДжошКобб Ноа
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