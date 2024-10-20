Месси установил очередной рекорд МЛС

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси грандиозно вышел на замену в матче последнего тура МЛС против «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2).

Аргентинец появился на поле на 58-й минуте, но успел отметиться хет-триком, поразив ворота соперников на 78-й, 81-й и 89-й. Также в активе 37-летней суперзвезды результативная передача. Как сообщает MLS Communications, Месси стал первым в истории МЛС игроком, которому удалось оформить 3+1 после выхода на замену.

В активе Лионеля 20 забитых голов и 17 ассистов в 19 поединках МЛС-2024. Стоит отметить, что в лиге действуют нестандартные для футбола критерии определения голевых пасов: таковыми считаются не только последние, но и предпоследние передачи перед точным ударом.