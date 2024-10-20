Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами»

Лионелю Месси потребовалось чуть больше года, чтобы стать лучшим бомбардиром «Интер Майами» в истории.

Аргентинский форвард эффектно закрыл регулярный сезон МЛС, отметившись хет-триком после выхода на замену в поединке последнего тура с «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2). Таким образом, с сегодняшнего дня именно Месси возглавляет список лучших голеадоров «Интер Майами» всех времён – 33 гола в 36 матчах. 37-летний чемпион мира обошёл в рейтинге эквадорца Леонардо Кампану, отличившегося 32 раза в 98 встречах.

Третье место остаётся за Гонсало Игуаином – 29 мячей в 70 играх, далее следует Луис Суарес – 24 в 34.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года.