Месси и Суарес помогли «Интер Майами» установить рекорд МЛС по набранным очкам

«Интер Майами» стал новым рекордсменом по набранным очкам в регулярном сезоне МЛС.

«Цапли» завершили кампанию с 74 баллами – ранее такое не удавалось никому в истории МЛС. В последнем, 34-м туре команда одержала победу над «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2) благодаря дублю Луиса Суареса и хет-трику Лионеля Месси. Аргентинец, что примечательно, появился на поле только на 58-й минуте при счёте 2:2.

Лучшими бомбардирами «Интер Майами» в рамках МЛС-2024 стали, как нетрудно догадаться, всё те же Месси и Суарес – они забили по 20 голов, проведя 19 и 27 поединков соответственно.

Напомним, Лионель Месси пополнил ряды «Интер Майами» летом прошлого года, как и Жорди Альба с Серхио Бускетсом. Луис Суарес перебрался в команду в начале текущего года.