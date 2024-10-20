«Интер Майами» получил приглашение на предстоящий клубный чемпионат мира.

«Цапли» грандиозно провели сезон, выиграв регулярный чемпионат МЛС и установив рекорд лиги по набранным очкам. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, после завершения встречи последнего тура против «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2) президент ФИФА Джанни Инфантино официально подтвердил, что «Интер Майами» выступит на клубном чемпионате мира в следующем году.

Напомним, межконтинентальный турнир пройдёт в новом формате – участие в нём примут 32 клуба из шести конфедераций. Жеребьёвка запланирована на декабрь, а матчи состоятся в июне и июле.