Месси оформил хет-трик за 11 минут

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси продолжает поражать футбольную общественность своей результативностью.

37-летний игрок вышел на замену в матче МЛС против «Нью-Инглэнд Революшн» на 58-й минуте при счёте 2:2. Спустя считанные секунды аргентинец поучаствовал в голевой атаке своей команды, а вскоре принялся забивать сам: с 78-й по 89-ю минуту звезде удалось отличиться трижды – и на табло уже 6:2. Примечательно, что в двух из трёх случаев Лионелю ассистировал Луис Суарес, также оформивший дубль в первом тайме.

В активе Месси и Суареса теперь по 20 забитых мячей в нынешнем розыгрыше МЛС. Выше в гонке бомбардиров располагается только Кристиан Бентеке (23), сыгравший больше матчей.