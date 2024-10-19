Команду Месси и Суареса пригласят на клубный чемпионат мира

«Интер Майами» может получить приглашение от ФИФА на предстоящий чемпионат мира среди клубов. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Команда из Флориды может получить единственную квоту от организаторов, не дожидаясь окончания сезона МЛС. В скором времени об этом решении станет известно официально.

Напомним, что за «Интер Майами» выступают Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Клубный чемпионат мира состоится летом 2025 года в Соединённых Штатах Америки. Турнир проведут в новом формате с участием 32 команд из различных стран.