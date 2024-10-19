Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Команду Месси и Суареса пригласят на клубный чемпионат мира

19 Октября 2024 • 07:35 Комментировать

«Интер Майами» может получить приглашение от ФИФА на предстоящий чемпионат мира среди клубов. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Команда из Флориды может получить единственную квоту от организаторов, не дожидаясь окончания сезона МЛС. В скором времени об этом решении станет известно официально.

Напомним, что за «Интер Майами» выступают Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Клубный чемпионат мира состоится летом 2025 года в Соединённых Штатах Америки. Турнир проведут в новом формате с участием 32 команд из различных стран.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Назван главный фаворит чемпионата мира – 2026: Аргентина с Месси – вторая, Португалия с Роналду – восьмая Трансфер Холанна может установить мировой рекорд Месси назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» - это не Винисиус Гвардиола ответил на предложение из России Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси побил рекорд Луиса Сауреса Тренер Аргентины назвал единственную просьбу к Месси Кроос назвал трёх игроков, заслуживающих «Золотой мяч» Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было» «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела
Спортивные новости
«Трактор» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в КХЛ Рублёв проиграл 39-летнему Вавринке на турнире в Стокгольме Российский тренер рассказал, как долго Синнер будет лидером в мужском туре Канарейкин назвал команду НХЛ, которая неприятно удивила его на старте нового сезона «Вашингтон» одержал волевую победу над «Далласом», Овечкин остался без очков Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.10.24 в 01:00
Чикаго Файр Чикаго Файр
Нэшвилл Нэшвилл
2.00 3.55 3.35
Видео
20.10.24 в 01:00
Орландо Сити Орландо Сити
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
1.67 4.30 4.00
Видео
20.10.24 в 01:00
Интер Майами Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн
Видео
20.10.24 в 01:00
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус Крю Коламбус Крю
2.12 3.70 3.00
Видео
20.10.24 в 01:00
ФК Монреаль ФК Монреаль
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
2.80 3.70 2.23
Видео
20.10.24 в 01:00
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
Шарлотт Шарлотт
1.78 3.90 3.80
Видео
20.10.24 в 01:00
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
Цинциннати Цинциннати
1.98 3.85 3.15
Видео
20.10.24 в 04:00
Остин Остин
Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс
2.35 3.75 2.55
Видео
20.10.24 в 04:00
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.30 5.80 7.20
Видео
20.10.24 в 04:00
Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
1.98 3.95 3.10
Видео
20.10.24 в 04:00
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
2.07 3.90 3.20
Видео
20.10.24 в 04:00
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс Портленд Тимберс
1.62 4.00 4.70
Видео
20.10.24 в 04:00
Даллас Даллас
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
1.85 3.85 3.60
Видео
20.10.24 в 04:00
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
1.53 4.80 5.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Октября
07:35 · США. МЛС
Команду Месси и Суареса пригласят на клубный чемпионат мира
04:33 · США. МЛС
Суарес высказался об истекающем контракте с «Интер Майами»
18 Октября
17:53 · Италия. Серия А
Ночерино расстался с «Майами ФК»
09:04 · США. МЛС
Жена Месси обратилась к звёздному нападающему
07:35 · США. МЛС
37-летний Месси сделал заявление о своей карьере
07:28 · США. МЛС
Бекхэм высказался о Лионеле Месси
17 Октября
22:55 · США. МЛС
Месси рассказал, как относится к индивидуальным наградам
22:00 · США. МЛС
Месси близок к получению новой индивидуальной награды
21:52 · США. МЛС
Месси – с отрывом лучший игрок МЛС по средней оценке, Суарес – 14-й 1
21:41 · США. МЛС
Месси получил награду и дал комментарий
21:24 · США. МЛС
Месси: «Я достиг гораздо большего, чем мечтал в детстве»
20:43 · США. МЛС
В «Атланта Юнайтед» поздравили Миранчука с днём рождения
10:30 · США. МЛС
Сборная России обратилась к братьям Миранчукам
16 Октября
03:16 · США. МЛС
​Ройс: «Невозможно проводить 60-70 матчей за сезон»
03:09 · США. МЛС
​Ройс: «Впервые чувствую себя по-настоящему свободным»
15 Октября
20:15 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Алексей Миранчук и Головин – игроки разного уровня»
13 Октября
23:21 · Нидерланды. Эредивизие
Дест: «После ухода Месси в «Барселоне» испортилась атмосфера»
23:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал лучшего игрока в истории
17:40 · США. МЛС
Жена Месси рассказала, что стало для неё сюрпризом в Майами 1
01:33 · Италия. Серия А
На Погба появился новый претендент
12 Октября
18:14 · США. МЛС
Эксперты оценили шансы Миранчука на победу в плей-офф МЛС
11 Октября
20:51 · США. МЛС
​Роналдиньо стал акционером американского клуба
16:34 · Россия. Премьер-лига
Камоцци рассказал, кто помешает Алексею Миранчуку взять трофей в США
12:54 · США. МЛС
Роналду или Месси: эксперты выбрали, чья команда сильнее
02:01 · Испания. Ла Лига
Маскерано: «Месси мог бы стать одним из лучших защитников в мире»
Все новости