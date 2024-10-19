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США. МЛС

Суарес высказался об истекающем контракте с «Интер Майами»

19 Октября 2024 • 04:33 Комментировать
Интер Майами
...
Нью-Инглэнд Революшн
Через 18 ч. 58 мин.

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес ответил на вопрос о своём будущем.

Действующий договор 37-летнего уругвайца с «цаплями» истекает в конце декабря, но предусматривает опцию однолетней пролонгации, которая пока не активирована.

«Мой агент ведёт переговоры с клубом по новому контракту. Я надеюсь завершить сезон наилучшим образом, в хорошей физической форме. Хочу оставаться частью истории «Интер Майами», – приводит журналист Хосе Армандо слова форварда, ставшего автором 18 забитых мячей и семи результативных передач в 26 поединках нынешнего розыгрыша МЛС.

Луис Суарес выступает за «Интер Майами» с начала текущего года.

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Луис Суарес Интер Майами

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