Жена Месси обратилась к звёздному нападающему

Антонелла Рокуццо, которая является супругой форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, прокомментировала очередной приз своего мужа. 37-летнему нападающему вручили награду как самому титулованному игроку в истории.

«Моя любовь, поздравляю. Ты - футболист с наибольшим количеством титулов в истории», - оставила сообщение Рокуццо в своих социальных сетях.

Месси за свою клубную карьеру поиграл в каталонской «Барселоне», французском «ПСЖ» и «Интер Майами». За американский клуб 37-летний аргентинский нападающий выступает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне МЛС Лионель сыграл 18 поединков, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и десять голевых передач.