37-летний Месси сделал заявление о своей карьере

«Трансфер в Майами не говорит о том, что я скоро уйду на пенсию. Могу играть еще несколько лет. Я продолжаю испытывать голод в своем возрасте. Моя семья меня очень сильно поддерживает, поэтому меня не остановить», - передает слова 37-летнего аргентинца газета Marca.