37-летний Месси сделал заявление о своей карьере

Звездный форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере.
«Трансфер в Майами не говорит о том, что я скоро уйду на пенсию. Могу играть еще несколько лет. Я продолжаю испытывать голод в своем возрасте. Моя семья меня очень сильно поддерживает, поэтому меня не остановить», - передает слова 37-летнего аргентинца газета Marca.
Напомним, что с лета 2023 года Месси защищает цвета «Интер Майами». В этом году аргентинец поучаствовал в 21 поединке, записав на свой счет 19 забитых мячей и 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца следующего года.
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