Бекхэм высказался о Лионеле Месси

Бывший английский футболист, а ныне владелец американского «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о главной звезде своего клуба – аргентинском форварде Лионеле Месси.

«Лео помогает в работе с молодежью, которая появляется из нашей академии. Месси всегда будет первым в спортзале и последним, кто его покинет. Не думаю, что можно достичь такого же уровня, не имея внутреннего драйва», - передает слова Бекхэма портал Goal.com.

Напомним, что 37-летний аргентинский нападающий пополнил ряды «Интер Майами» в прошлом году. Трудовое соглашение между сторонами истекает в конце 2025-го.