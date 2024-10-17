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США. МЛС

Месси рассказал, как относится к индивидуальным наградам

17 Октября 2024 • 22:55 Комментировать
Интер Майами
...
Нью-Инглэнд Революшн
20.10 01:00

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поведал о своём отношении к индивидуальным наградам.

Недавно 37-летний футболист получил приз от известной газеты Marca, а в скором времени может быть удостоен звания MVP сезона в МЛС.

«Я не считаю свои трофеи, особенно индивидуальные. Не всегда всё складывалось удачно – разочарования помогли мне стать лучше», – заявил звёздный аргентинец.

Именно Лионель Месси является рекордсменом мирового футбола по количеству завоёванных трофеев. В текущей кампании нападающий помог «Интер Майами» выиграть регулярный чемпионат МЛС – этот титул также пополнил богатую коллекцию игрока.

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