Месси рассказал, как относится к индивидуальным наградам

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поведал о своём отношении к индивидуальным наградам.

Недавно 37-летний футболист получил приз от известной газеты Marca, а в скором времени может быть удостоен звания MVP сезона в МЛС.

«Я не считаю свои трофеи, особенно индивидуальные. Не всегда всё складывалось удачно – разочарования помогли мне стать лучше», – заявил звёздный аргентинец.

Именно Лионель Месси является рекордсменом мирового футбола по количеству завоёванных трофеев. В текущей кампании нападающий помог «Интер Майами» выиграть регулярный чемпионат МЛС – этот титул также пополнил богатую коллекцию игрока.