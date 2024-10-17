Месси близок к получению новой индивидуальной награды

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси впечатляюще провёл сезон в МЛС.

Звёздный аргентинец записал на свой счёт 17 забитых мячей и десять результативных передач в 18 матчах, а его команда досрочно гарантировала себе первое место в Восточной конференции. Как информирует Inter Miami News Hub, именно Месси считается фаворитом в борьбе за награду MVP сезона в МЛС (то же, что и лучший игрок). Победитель будет объявлен 21 октября. Участие в голосовании будут принимать игроки, технический персонал и представители СМИ.

Напомним, Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета прошлого года.