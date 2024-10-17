Месси – с отрывом лучший игрок МЛС по средней оценке, Суарес – 14-й

Лионель Месси возглавляет рейтинг лучших игроков нынешнего розыгрыша МЛС по версии известного статистического портала.

Выступления 37-летнего форварда «Интер Майами» оцениваются алгоритмами WhoScored в 8,25 баллов. Ближайший преследователь – Эвандер из «Портленда» – имеет показатель в 7,86 баллов, третий – Кристиан Бентеке из «ДиСи Юнайтед» (7,83).

На шестой строчке располагается известный экс-полузащитник «Барселоны» Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – 7,59.

Примечательно, что Луис Суарес, также представляющий «Интер Майами», занимает 14-ю позицию с оценкой 7,33.

В активе Лионеля Месси 17 забитых мячей и 10 ассистов в 18 поединках МЛС в нынешней кампании.