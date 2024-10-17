Месси получил награду и дал комментарий

Звёздный нападающий Лионель Месси получил памятную награду от испанской газеты Marca. Капитана сборной Аргентины отметили как игрока с самым большим количеством титулов в истории футбола.

«Большое спасибо за это признание. Я знаю, что этот приз сделали с большой любовью. Я найду для него место [на полке с трофеями], потому что он этого заслуживает», - сказал Месси после получения приза.

Добавим, что на клубном уровне Лионель Месси выступает за «Интер Майами» в МЛС. Действующий контракт аргентинца рассчитан до конца 2025 года. Ранее Месси выступал в европейском футболе за «Барселону» и «ПСЖ».

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