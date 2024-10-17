Месси: «Я достиг гораздо большего, чем мечтал в детстве»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своих достижениях.

«Я смог осуществить все свои мечты и достиг гораздо большего, чем мечтал в детстве. Бог дал мне это. Я смог осуществить самую большую мечту как футболиста – стать чемпионом мира. Я выиграл много титулов в клубе своей жизни, которым является «Барселона». Я выигрывал титулы в «ПСЖ», а теперь стараюсь бороться за титулы с «Интер Майами», - цитирует Месси Marca.

Напомним, что Лионель Месси стал чемпионом мира в конце 2022 года. Тогда в финале мундиаля сборная Аргентины обыграла Францию по пенальти.